МВФ виділить допомогу 28 бідним країнам для боротьби з COVID

Допомогу від МВФ отримають 28 країн, серед яких Афганістан, Ємен, Ефіопія, Того, Нігер та Буркіна-Фасо.

Цю фінансову допомогу МВФ бідні країни мають використати на боротьбу з пандемією коронавірусу, оскільки вона, може ще більше посилити розрив між ними та розвинутими державами.

Це вже третій транш допомоги бідним країнам від МВФ. Минулого року, після початку пандемії коронавірусу, МВФ звільнив на 6 місяців від сплати за боргами 25 найбідніших країн світу, а у жовтні також виділив ще один транш допомоги.

Крім того, у МВФ не виключають надання подальшої допомоги бідним країнам протягом цього року, але поки остаточне рішення щодо цього не ухвалили.