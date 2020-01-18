МВФ попередив про можливе повернення світової економіки до Великої депресії

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка ризикує повернутися в епоху Великої депресії. Про це вона заявила, виступаючи в Інституті міжнародної економіки Петерсона у Вашингтоні, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За її словами, світова економіка може повернутися в епоху Великої депресії викликаної нерівністю між різними групами населення країн і нестабільністю фінансового сектора.

Глава фонду пояснила, що, незважаючи на те що розрив у нерівності між країнами за останні 20 років суттєво скорочувався, всередині країн розбіжності, навпаки, росли. Зокрема, надмірне нерівність в доходах населення всередині країн може завадити зростанню і привести до "політичних потрясінь" і зміцненню популізму. Як приклад вона привела Великобританію, в якій 10% найбагатших громадян володіють таким же сукупним багатством, як і 50% найменш заможних.

На думку глави МВФ, протягом наступного десятиліття такі проблеми, як зміна клімату і посилення торгового протекціонізму, можуть привести до соціальних хвилювань і нестабільності на фінансових ринках.

Крім того, вважає глава Фонду, що владі не можна ігнорувати фінансовий сектор, який може надати глибоке і тривале позитивний вплив на нерівність. Зокрема, велика нерівність може ставати причиною "політичного тиску на короткострокові прості рішення".

Під терміном Велика депресія мається на увазі світова економічна криза в період з 1929 по 1933 рік. Великої депресії передував крах на біржах США в 1929 році.

Нагадаємо, раніше Георгієва заявила, що підписання першої фази торгового угоди між США і Китаєм не усуне невизначеність, яка стримує зростання світової економіки.