МВФ зобов'язав Україну погасити борги перед усіма "зеленими" інвесторами до кінця 2021 року

Україна в рамках отриманого 24 листопада другого траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by взяла на себе зобов'язання погасити заборгованість перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел (ВДЕ) до кінця 2021 року та забезпечити 100% розрахунки перед ВДЕ-генерацією з 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму.

"Ми активізуємо наші зусилля щодо запобігання накопиченню квазіфіскального дефіциту в енергетичному секторі. З цією метою ми зобов'язуємось ліквідувати заборгованість перед виробниками відновлюваної енергії та запобігти накопиченню боргу в майбутньому", - говориться в тексті оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ по програмі stand-by.

Згідно з новими кількісними критеріями, Україна має забезпечити відсутність боргів перед поновлюваною генерацією станом на кінець 2021 року та кінець березня 2022 року.