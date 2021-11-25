МВФ зобов'язав Україну погасити борги перед усіма "зеленими" інвесторами до кінця 2021 року
Україна в рамках отриманого 24 листопада другого траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by взяла на себе зобов'язання погасити заборгованість перед виробниками електроенергії з поновлюваних джерел (ВДЕ) до кінця 2021 року та забезпечити 100% розрахунки перед ВДЕ-генерацією з 2022 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму.
"Ми активізуємо наші зусилля щодо запобігання накопиченню квазіфіскального дефіциту в енергетичному секторі. З цією метою ми зобов'язуємось ліквідувати заборгованість перед виробниками відновлюваної енергії та запобігти накопиченню боргу в майбутньому", - говориться в тексті оновленого меморандуму про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ по програмі stand-by.
Згідно з новими кількісними критеріями, Україна має забезпечити відсутність боргів перед поновлюваною генерацією станом на кінець 2021 року та кінець березня 2022 року.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВІЕ.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів та підвищенням ризику дефолту країни на 27%.