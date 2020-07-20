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МВС про можливі мотиви вбивства Шеремета: зв'язки, контакти і громадянство

Київ, Понеділок 20 липня 2020 15:26
МВС про можливі мотиви вбивства Шеремета: зв'язки, контакти і громадянство
Фото: Павло Шеремет (wikimedia by Okras)
Автор: Олег Черниш

Слідство встановило, що Шеремет за місяць до вбивства зустрічався з Олександром Клименком

Слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета вивчає кілька версій, які могли б вплинути на мотив злочину. Однак досі переконливого мотиву у слідчих немає.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Справа Шеремета: що відомо через чотири роки після вбивства".

Зокрема, правоохоронці продовжують пошук причин, які спонукали ймовірних виконавців на вбивство Шеремета. Слідство, зокрема, вивчає зустрічі журналіста в Москві за місяць до вбивства.

Встановлено, що Шеремет бачився зі своїм роботодавцем - Олександром Клименком, власником "Радіо Вести" і колишнім міністром доходів і зборів, який перебуває в розшуку. При цьому начальник департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко розповів РБК-Україна, що, швидше за все, це був не єдиний російський контакт Шеремета в тій поїздці.

"Його російські зв'язки, контакти, російське громадянство, російське походження, тривала робота в РФ, на думку слідства, могли позначитися на мотив злочину. Тобто, "російський бекграунд" міг стати відповіддю на питання, чому саме Шеремет (став ціллю злочинців, - ред.)", - уточнив Шевченко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на суді у справі про вбивство Шеремета можуть допитати президента Володимира Зеленського та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Крім того, слідство заявило, що в однієї з фігуранток справи Яни Дугарь немає алібі.

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