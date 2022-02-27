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МВС створило сайт для пошуку полонених та вбитих військових Росії

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство внутрішніх справ України створило сайт для пошуку полонених та вбитих російських солдатів, які прибули до нашої країни з моменту окупації. Це допоможе сім’ям окупантів розшукати їх та дізнатися про їхню долю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт РФ200.

"Тут ми оперативно розміщуватимемо фото та відео, які ми отримуємо з поля бою. Якщо ваші родичі чи знайомі перебувають в Україні та беруть участь у війні проти нашого народу - тут ви зможете отримати інформацію про їхню долю", - пише сайт.

"На гарячу лінію для родичів російських окупантів вже дзвонять сотні людей, які розшукують своїх близьких", - пише Міноборони України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що за останні три дні військові РФ зазнали величезних втрат. Загинули близько 4,3 тисячі окупантів.

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