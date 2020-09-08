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У МВС розповіли, скільки правоохоронців заразилися коронавірусом

Київ, Вівторок 08 вересня 2020 06:32
У МВС розповіли, скільки правоохоронців заразилися коронавірусом
Фото: поліцейські в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

3 початку пандемії коронавірусу серед співробітників Міністерства внутрішніх справ виявлено майже дві тисячі осіб, які захворіли на COVID-19. В МВС отримали 2,6 млрд гривень на доплати для 87 тисяч співробітників міністерства, які мали підвищену ймовірність захворіти на коронавірус.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У нас на сьогодні з 345 тисяч співробітників МВС вже майже дві тисячі захворіли на коронавірус. Це у 2 рази більше, ніж є в середньому по країні", - сказав він.

За словами Геращенка, в МВС отримали 2,6 млрд гривень на доплати для 87 тисячі співробітників міністерства, які безпосередньо працювали на вулицях, виїжджали на місця правопорушень. З них 67 тисячі - поліцейські, інші 20 тисяч - співробітники Нацгвардії та прикордонної служби.

Всі вони працювали з громадянами та мали підвищену ймовірність захворіти на коронавірус.

Поліцейські отримували доплату в 50% і грошей вистачило на період з квітня по червень.

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів виділив 2,7 млрд гривень Міністерству внутрішніх справ на доплати для безпосередньо зайнятих у боротьбі з коронавірусом. Національній поліції виділили 2,25 млрд гривень.

Станом на ранок 7 вересня в Україні підтвердили 2174 нових випадків коронавірусу, найбільше - у Києві, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Також повідомлялося, що Київ і ще 17 областей не відповідають вимогам Міністерства охорони здоров'я для послаблення карантину.

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