МВС може протестувати на COVID-19 всіх поліцейських і нацгвардійців

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Геращенко запевнив, що МВС закупило тести на коронавірус та спецобладнання

У Міністерства внутрішніх справ достатньо можливостей, щоб протестувати на коронавірус усіх поліцейських і нацгвардійців в установах охорони здоров'я системи МВС. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє прес-служба міністерства.

Геращенко наголосив, що МВС закупило тести на коронавірус та спецобладнання.

"У нас є своя система охорони здоров'я, у нас є закуплені тести на COVID-19 і спеціальне обладнання. У нас достатньо можливостей, щоб протестувати всіх поліцейських і гвардійців в установах охорони здоров'я системи МВС", - зазначив заступник міністра.

У міністерстві звернули увагу на те, що 7 травня Верховна рада прийняла законопроект №3380 про посилення тестування на COVID-19. Зокрема, закон робить обов'язковим тестування для медиків, поліцейських, нацгвардійців, які були задіяні в лікуванні хворих коронавірусів.

"Карантин був правильним рішенням... Зараз ми повністю забезпечені тестами і всіма засобами індивідуального захисту. Також ми частково забезпечені і зробили все, щоб незабаром бути повністю забезпеченими апаратами ШВЛ. Наші лікарі мають певну підготовку і вже не так бояться лікування хворих коронавірусом. Зараз ми поступово виходимо з карантину", - зазначив заступник голови МВС.

Нагадаємо, ВР підтримала за основу та в цілому законопроект №3380 "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення здатності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19", за нього проголосували 336 нардепів.

Як писало РБК-Україна, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні найбільшу кількість ПЛР-тестів на коронавірус проводять у Чернівцях.