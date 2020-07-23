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У МВС запропонували штрафи за образу поліцейських

Київ, Четвер 23 липня 2020 15:29
У МВС запропонували штрафи за образу поліцейських
Фото: поліцейська (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністерство вже підготувало законопроект

Міністерство внутрішніх справ розробило законопроект щодо посилення відповідальності за образу поліцейських. Планують збільшити розмір штрафу до 1700-3400 гривень.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів в інтерв'ю "УНН".

За його словами, зараз за невиконання вимог поліцейського, коли його ображають - це лише 136-255 гривень штрафу. У МВС запропонували Верховній раді збільшити розмір штрафів у декілька разів.

"Якщо депутати нас підтримають... я хочу подивитись, як вони будуть реагувати, якщо їм будуть плювати в обличчя, якщо депутатів будуть ображати, і вони нічого не зможуть зробити, коли їм треба стояти годинами і вислуховувати всі ці нісенітниці", - заявив він.

Нагадаємо, Геращенку доручили завдання розробити законопроект щодо збільшення штрафу за образу поліцейських після протестів по справі Стерненка, в ході яких були сутички між поліцейськими та активістами.

Зазначемо, тоді відсторонили від виконання обов'язків двох правоохоронців, які били демонстрантів під час сутичок під судом у справі активіста.

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