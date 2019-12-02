У МВС підтвердили, що метою замовного вбивства в Києві був Соболєв

Метою замовного вбивства в Києві, в результаті якого загинула трирічна дитина, був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Зокрема, Геращенко зазначив, що поліція вже опитала десятки свідків, зняла записи з камер відеоспостереження і провела огляди місця злочину.

"Завдяки швидкій і ефективній роботі були затримані дві особи, які обґрунтовано підозрюються у виконанні замовного вбивства. Звичайно, метою вбивць було не невинна дитина, а її батько - В'ячеслав Соболєв", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція Києва затримала підозрюваних у вбивстві сина Соболєва. При цьому в поліції не повідомляють подробиць затримання та імена підозрюваних.

Напередодні в центрі Києва на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської розстріляли автомобіль Range Rover. На момент інциденту в машині знаходилася дитина, яка померла від отриманих поранень. Після стрілянини у Києві ввели оперативний план "Сирена" з пошуку автомобіля, на якому зникли підозрювані. Попередньо, вони втекли на Lexus.