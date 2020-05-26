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У МВС назвали зґвалтування поліцейськими в Київській області неприпустимим

Новини » Надзвичайні події     26.05.2020 - 08:39
У МВС назвали зґвалтування поліцейськими в Київській області неприпустимим
Фото: поліцейські (РБК-Україна)

Вже екс-поліцейських чекає довге тюремне ув'язнення

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) назвали зґвалтування поліцейськими жінки в Київській області жахливим і неприпустимим. Вже екс-поліцейських чекає довге тюремне ув'язнення.

Заступник глави МВС Антон Геращенко про це заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

Геращенко зазначив, що обидва поліцейських були затримані службою внутрішньої безпеки поліції, а їх стаття - перевищення службового становища і і тортури, що передбачає до 12 років перебування за ґратами.

"Мабуть, у деяких людей щось перемикається в голові, а тому вони витворяють такі жахливі злочини. За це треба буде відповідати багаторічним сидінням в колонії, СІЗО", - заявив Геращенко.

Як він розповів, з подіями в Кагарлику дехто проводить паралелі з Врадіївкою, коли поліцейські побили та зґвалтували жінку. Він вважає, що "там це намагалися приховати, а сьогодні ніхто такі речі не приховує".

"На жаль, в сім'ї не без виродків. У поліції працює близько 130 тис. людей, і не всі з них відповідають високим моральним вимогам, які закон висуває поліції", - додав він.

Нагадаємо, за зґвалтування жінки у Київській області затримано поліцейських Миколу Кузіва та Сергія Сулиму.

Зазначимо, Державне бюро розслідувань буде просити арешт без застави для поліцейських.

РБК-Україна писало, що у Київській області двоє поліцейських зґвалтували жінку, у зв'язку з чим їх звільнили, а підрозділ розформували.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ Україниполицияизнасилование
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