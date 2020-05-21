МВС направило вертоліт для вивезення хворих на коронавірус з Чернівецької області

Фото: вертоліт Мі-8 (facebook.com/mvs.gov.ua)

Хворих будуть вивозити в інші регіони через заповнені лікарені

Через важку ситуацію з коронавірусом в Чернівецькій області в регіон направили санітарний вертоліт. Він буде вивозити пацієнтів в інші регіони у разі заповнення місцевих лікарень.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає прес-служба відомства у Facebook.

Повідомляється, що на цілодобове чергування в Чернівецькій області заступив санітарний вертоліт МВС для транспортування хворих з коронавірусом.

"За рейс може перевозити 4-6 хворих на відстань до 1200 км. Якщо ситуація загостриться, а лікарні будуть перевантажені, область скористається цією перевагою", - зазначив Арсен Аваков.

Також повідомляється, що цей вертоліт брав участь у миротворчих місіях ООН і в останній раз працював в Малі. Його передали ДСНС, вертоліт обладнано ізоляційної капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою і спеціальним модулем, в якому фіксується капсула в польоті.

Нагадаємо, в середині травня мер Чернівців Олексій Каспрук заявив, що місцеві лікарні переповнені хворими на коронавірус і вільними залишалися лише 10 ліжко-місць. За останніми даними, в Чернівецькій області близько 2 000 активних випадків COVID-19.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, показники смертності від коронавірусу в Україні коливаються від 2,7% до 2,9%. При цьому смертність у нашій країні є однією з найнижчих в Європі.

Автор: Іван Петров