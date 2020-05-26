У МВС виключають масову переатестацію поліцейських після згвалтування в Кагарлику

Фото: Антон Геращенко (УНИАН)

Геращенко зауважив, що начальник відділення поліції у Кагарлику буде звільнений

Заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що масової переатестації поліцейських по всій країні не буде після згвалтування дівчини в Кагарлику. Однак він зазначив, що влада буде реагувати на скарги громадян щодо співробітників поліції.

Про це Геращенко це розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", - передає кореспондент РБК-Україна.

Він вважає, що масові переатестації можуть залишити поганих людей у поліції, а хороших звільнити через необ'єктивні причини.

"Поліцейські (ред. - які зґвалтували дівчину у Кагарлику) працювали у поліції декілька років. Їх взяли на зміну тим, кого звільнили у 2015-16 роках. Необхідно реагувати на конкретні скарги громадян у кожному випадку. Масові переатестації можуть пропустити поганих людей вперед, а хороших - звільнити через необ'єктивні причини. Ці поліцейські працювали кілька років, вони прийшли після переатестації. Начальник відділення точно працювати не буде",- сказав Геращенко.

Крім того, він додав, що наразі через низькі зарплати молодь не хоче йти працювати у правоохоронні органи. Однак, не зважаючи на це, влада буде відбирати кадри.

Нагадаємо, у Київській області у Чагарлику двоє поліцейських зґвалтували жінку, у зв'язку з чим їх звільнили, а підрозділ розформували.

Також РБК-Україна повідомляло, що стали відомі імена поліцейських, затриманих за зґвалтування.

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Автор: Андрій Козловський