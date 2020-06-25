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У МВС хочуть посилити відповідальність за образу поліцейського

Новини » Політика     25.06.2020 - 07:42
У МВС хочуть посилити відповідальність за образу поліцейського
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)

Також будуть вводити додаткову відповідальність для тих, хто труїть газовими балончиками поліцейських

Заступнику міністра внутрішніх справ Антону Геращенку доручили завдання розробити законопроект щодо збільшення штрафу за образу поліцейських. Це питання підняли після подій під судом по справі активіста Сергія Стерненка.

Про це Геращенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Більш того, він заявив, що будуть вводити додаткову відповідальність для тих, хто труїть газовими балончиками поліцейських або інших учасників акції.

"Коли під відео сльозогінний газ використовується проти поліцейських або інших учасників акції - це вже не мирна акція протесту", - вважає Геращенко.

Як він розповів, це буде додаткова кваліфікуюча ознака. В статті кримінального кодексу про хуліганство як обтяжуюча обставина вказується використання кастетів, біт, і туди додадуть ще і сльозогінний газ.

"Тоді за це можна буде отримати реальний термін", - додав заступник глави МВС.

Нагадаємо, коли суд обирав Стерненку запобіжний захід, то під будівлею зібралися сотні людей на підтримку активіста. Тоді між активістами і правоохоронцями сталися сутички.

Зазначимо, начальник поліції Києва Андрій Крищенко відсторонив від виконання обов'язків двох правоохоронців, які били демонстрантів під час сутичок під судом у справі активіста.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України полицияштраф
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