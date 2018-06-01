МВС Грузії поновило розслідування вбивства підлітків, яке спричинило масові протести

Правоохоронці поновили розслідування через підозру про зміну результатів експертиз у цій справі

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Грузії поновило розслідування вбивства двох школярів у Тбілісі, що спричинили масові акції протесту в країні. Про це заявив директор департаменту Центральної кримінальної поліції Грузії Володимир Борцвадзе, передає місцеве видання "Кавказский узел".

Так, він поінформував, що правоохоронці поновили розслідування через підозру, що невідомі намагалися змінити результати експертиз у цій справі.

Зазначимо, масові протести розпочалися у Грузії після того, як суд частково виправдав двох підозрюваних, яких звинувачують у вбивстві двох школярів у Тбілісі.

Нагадаємо, президент Грузії Георгій Маршвелашвілі провів зустріч з батьком вбитого в грудні 2017 року підлітка Зазой Саралідзе, який є організатором протесту в Тбілісі.

Нагадаємо, вчора у Тбілісі проходила акція протесту біля парламенту. Акція почалася біля будівлі Головної прокуратури у зв'язку з рішенням суду у справі про вбивство двох неповнолітніх на вулиці Хорава в Тбілісі. Головний прокурор Іраклій Шотадзе заявив про відставку з посади у зв'язку з розслідуванням цього вбивства.