У МВС припускають, що полтавський захоплювач міг накласти на себе руки

Фото: Антон Геращенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Замглави МВС зазначив, що підозрюваний зловживав наркотиками

У Міністерстві внутрішніх справ припускають, що полтавський захоплювач Роман Скрипник міг накласти на себе руки. Замглави МВС Антон Геращенко заявив, що підозрюваний зловживав наркотиками.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Одна із версій, що ця людина (полтавський захоплювач, - ред.) уже не жива", - сказав замміністра.

Геращенко пояснив, що за даними поліції та за свідченнями правоохоронців, яких Скрипник брав у заручники, підозрюваний був під дією наркотиків.

"Він був під дією, як їм (поліцейським, - ред.) здавалося, сильних наркотичних засобів. Метамфетамінів. Такі ж покази дали люди, які близько з ним спілкувалися, що дуже серйозно сидів на наркотиках. Ми думаємо, що він міг покінчити життя самогубством", - зазначив замглави МВС.

При цьому він підкреслив, що це лише одна з версій, яку розглядають правоохоронці, і пошуки підозрюваного продовжуються.

"Попередження жителям Полтавської області, негайно телефонувати 102, якщо вони бачать якихось підозрілих людей", - закликав Геращенко.

Нагадаємо, 27 липня правоохоронці склали психолого-криміналістичний портрет Скрипника.

Як писало РБК-Україна, 23 липня у Полтаві підозрюваний у крадіжці автомобілів Скрипник погрожував підірвати гранату, захопив заручника та втік з місця події.

Відзначимо, що для пошуків підозрюваного залучили Національну гвардію.