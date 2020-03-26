ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МВС має контролювати клініки щодо достовірності тестів на коронавірус, - Кличко

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 12:39
МВС має контролювати клініки щодо достовірності тестів на коронавірус, - Кличко
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За словами мера столиці, низка приватних клінік приховує позитивні результати тестів на коронавірус

Деякі приватні клініки не передають Міністерству охорони здоров’я позитивні результати тестів на коронавірус. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, такі дії приватних клінік є неприпустимими.

"Звертаюсь до правоохоронних органів жорстко контролювати дотримання законних процедур приватними клініками. Деякі зараз роблять експрес-тести на коронавірус і не передають результати позитивних діагнозів до державних органів, а ми їх потім отримаємо через Німеччину, або взагалі не отримаємо. Я вважаю, це неприпустимим, всі результати повинні надходити в Київський міський лабораторний центр МОЗ", - заявив Кличко.

Нагадаємо, у Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла до 40 осіб.

Раніше повідомлялося, що приватна клініка Eurolab бізнесмена Андрія Пальчевського могла приховати від санітарних служб інформацію як мінімум про чотирьох позитивних результатах тестів на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти приватної клініки, яка при отриманні позитивного результату на коронавірус, не повідомила про це відповідні державні установи.

Число заражених коронавірусом у Києві зросло до 40 В Україні створять антикризовий штаб протидії коронавірусу
Новини України Віталий КличкоМіністерство внутрішніх справ УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся