МВС має контролювати клініки щодо достовірності тестів на коронавірус, - Кличко

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

За словами мера столиці, низка приватних клінік приховує позитивні результати тестів на коронавірус

Деякі приватні клініки не передають Міністерству охорони здоров’я позитивні результати тестів на коронавірус. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, такі дії приватних клінік є неприпустимими.

"Звертаюсь до правоохоронних органів жорстко контролювати дотримання законних процедур приватними клініками. Деякі зараз роблять експрес-тести на коронавірус і не передають результати позитивних діагнозів до державних органів, а ми їх потім отримаємо через Німеччину, або взагалі не отримаємо. Я вважаю, це неприпустимим, всі результати повинні надходити в Київський міський лабораторний центр МОЗ", - заявив Кличко.

Нагадаємо, у Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла до 40 осіб.

Раніше повідомлялося, що приватна клініка Eurolab бізнесмена Андрія Пальчевського могла приховати від санітарних служб інформацію як мінімум про чотирьох позитивних результатах тестів на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти приватної клініки, яка при отриманні позитивного результату на коронавірус, не повідомила про це відповідні державні установи.