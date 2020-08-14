У МВС Білорусі заперечують побиття затриманих у камерах

Заступник глави МВС Білорусі Олександр Барсуков заявив, що в ізоляторах не було ніяких знущань над затриманими під час протестів. Тим часом, люди, яких звільнили говорять про зворотнє.

Про це він заявив журналістам, повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Крім того, люди, які вийшли на свободу, мають очевидні сліди побоїв.

"Мені сказали, що в камері нікого не били", - сказав Барсуков.

Нагадаємо, одна з затриманих розповіла, що в камери, які розраховані на 4 людини, поміщали по 50 людей.

"ОМОН... Це просто... Сьогодні я ночував на вулиці і чув, як людину били, змушували кричати: "Я люблю ОМОН", - розповів чоловік, якого сьогодні випустили.

Зазначимо, МВС Білорусі відкриває "гарячу лінію" з питань місцезнаходження затриманих.

Як стало відомо, у Мінську відпустили затриманих під час акцій протесту українців.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко відреагував на масштабні страйки у Білорусі.