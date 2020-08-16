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МВС Білорусі про загибель демонстранта: могли стріляти з нелетальної зброї

Мінськ, Неділя 16 серпня 2020 18:33
МВС Білорусі про загибель демонстранта: могли стріляти з нелетальної зброї
Фото: міністр Юрій Караєв (nn.by)
Автор: РБК-Україна

Міністр заявив, що силовики не застосовували вогнепальну зброю

Загиблий на протестах в Білорусі Олександр Тарайковський міг отримати смертельне поранення з нелетальної зброї. Правоохоронні органи не застосовували вогнепальну зброю.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв, передає tut.by.

Караєв заявив, що розгляд щодо всіх випадків насильства та перевищення повноважень з боку силовиків буде вже після того, як закінчаться протести. Він також допустив, що в Тарайковского могли стріляти з нелетальної зброї.

"Я не слідчий. Так, він помер. Скільки померло людей на заворушеннях в Америці?... Але ми не застосовували вогнепальної зброї, а тільки ту, яка є нелетальною", - заявив Караєв.

Він додав, що йому шкода загиблого і побитих демонстрантів.

"А найбільше - моїх 129 співробітників", - додав міністр.

Нагадаємо, Тарайковський загинув 10 серпня під час розгону мітингу біля станції метро "Пушкінська" у Мінську; спочатку повідомлялося про те, що у нього нібито щось вибухнуло в руках.

Пізніше в МВС Білорусі признавали, що в інші дні для розгону протестів застосовували зброю на ураження.

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