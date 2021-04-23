У чоловіка, який розніс сокирою супермаркет в Маріуполі, вилучили також шаблю та гвинтівку

Після того, як чоловік з сокирою розніс супермаркет в Маріуполі, в його будинку провели обшуки. Там виявили зброю та наркотики.

Про це повідомили у прес-службі поліції Маріуполя.

Так, правоохоронці почали досудове розслідування. В його межах провели обшук за місцем мешкання підозрюваного. Там виявили гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю, канабіс, а також знаряддя вчиненого ним злочину - сокиру. "Окрім вчинення хуліганських дій, фігуранта притягують до відповідальності ще за двома статтями Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.