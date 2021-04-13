Чоловіка з сокирою затримали біля Букінгемського палацу

Поліція Лондона затримала чоловіка з сокирою на центральній вулиці Мелл, що зв'язує Букінгемський палац з Трафальгарській площею. Правоохоронцям здався підозрілим людина з "наступальною зброєю".

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на правоохоронні органи.

За даними видання, інцидент стався 13 квітня близько 18:30 за місцевим часом (20:30 за Києвом). Чоловіка з сокирою зауважив поліцейський патруль, який перебував поруч з торговим центром. Офіцерам здався підозрілим людина. Його заарештували за підозрою в носінні "наступальної зброї". У поліції зазначили, що затриманому близько 40 років. Інші подробиці про його особистості і наміри не повідомляються. В результаті інциденту ніхто не постраждав.