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Чоловік влаштував стрілянину біля міськадміністарції Вишгорода: його затримали

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Вишгороді Київської області біля будівлі міської адміністрації чоловік влаштував стрілянину з пістолета. Постраждалих в результаті інциденту немає. Поліція його затримала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Правоохоронці зазначили, що чоловік прийшов вдень 5 липня до будівлі міськадміністрації Вишгорода і відкрив вогонь з пістолета. Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.

Поліція затримала того, хто стріляв. При ньому крім пістолета виявлено предмет, схожий на меч. Зброю вилучено. Обставини і причини події встановлюються.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: у Вишгороді чоловік влаштував стрілянину (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 5 липня в Черкасах сталася стрілянина через конфлікт між двома іноземцями. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

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