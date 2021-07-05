Чоловік влаштував стрілянину біля міськадміністарції Вишгорода: його затримали

Правоохоронці зазначили, що чоловік прийшов вдень 5 липня до будівлі міськадміністрації Вишгорода і відкрив вогонь з пістолета. Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.

Поліція затримала того, хто стріляв. При ньому крім пістолета виявлено предмет, схожий на меч. Зброю вилучено. Обставини і причини події встановлюються.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: у Вишгороді чоловік влаштував стрілянину (kv.npu.gov.ua)