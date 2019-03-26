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Чоловік отримав 1,5 року в'язниці за побиття курсанта академії внутрішніх справ

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 13:47
Чоловік отримав 1,5 року в'язниці за побиття курсанта академії внутрішніх справ
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ще одного чоловіка засудили до трьох місяців арешту

Деснянський районний суд Києва засудив до півтора року в'язниці чоловіка за побиття курсанта Національної академії внутрішніх справ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

Крім того, інший чоловік отримав три місяці арешту.

Вказано, що наприкінці серпня 2018 року курсант, будучи рядовим поліції при виконанні службових обов’язків, проходив повз зупинку біля станції метро "Лісова" та побачив, як двоє зловмисників, притиснувши чоловіка до паркану, наносили йому удари.

Повідомляється, що курсант підійшов до чоловіків та, представившись працівником поліції, попросив припинити протиправні дії. Нападники почали нецензурно висловлюватися та наносити правоохоронцю удари по голові.

"Вироком Деснянського райсуду столиці одного із зловмисників визнано винним  за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України та засуджено до 1 року 6 місяців позбавлення волі. Іншого визнано винним за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу) та засуджено до 3 місяців арешту", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня слідчі Державного бюро розслідувань відкрили справу за фактом приховування посадовими особами Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області побиття співробітників поліції. Так, 16 березня в одному з розважальних закладів Кривого Рогу невідомі напали на озброєних працівників поліції охорони під час виконання службових обов'язків. Невідомі забрали у поліцейських автомат.

Як писало РБК-Україна, у Києві на початку березня співробітника поліції охорони затримали через нанесення ножових ударів інспекторові патрульної поліції. Увечері поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час бійки наніс ножові поранення інспектору патрульної поліції.

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