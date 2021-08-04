Чоловік з гранатою погрожував підірвати Кабмін: всі деталі

Що сталось

Сьогодні зранку чоловік зайшов в будівлю Кабінету міністрів. Він погрожував вирвати чеку і підірвати будівлю.

Разом з тим, чоловік заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде".

Фото: у Києві чоловік погрожував підірвати будівлю Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через це у місті ввели спеціальну поліцейську операцію, з чоловіком проводили перемовини. В результаті нападника затримали.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив на брифінгу, що чоловік був учасником АТО.

Фото: у Києві погрожували підірвати Кабмін (РБК-Україна)

Клименко повідомив, що буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями. Зокрема, йому інкримінують статтю 147 ККУ (захоплення заручників), йому буде грозити 15 років в'язниці.

Засідання Кабміну

На сьогодні заплановано засідання уряду, повідомив на своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

"О 13:00 має відбутися засідання уряду. За моєю інформацією, його поки не планують переносити", - повідомив він.

Зазначимо, що поліція перекривала рух транспорту поблизу Кабінету міністрів України. Зокрема, перекривали рух вулицею Грушевського (від Паркової дороги до Шовковичної) та вулицю Садову. Рух вже відновлено.