Чоловік королеви Великобританії відмовився від водійського посвідчення після ДТП

Цю інформацію підтвердила поліція Норфолку

Муж королевы Великобритании Принц Филипп, герцог Эдинбургский добровольно отказался от водительских прав после того, как он управлял машиной с непристегнутым ремнем безопасности и в результате попал в ДТП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание Ladbible.

17 января автомобиль Принца столкнулся с другим автомобилем и завалился на бок. Инцидент произошел неподалеку от королевского поместья в поселке Сандрингем в графстве Норфолк.

Повреждений 97-летний принц Филипп не получил.

Через два дня после инцидента, полиция выяснила, что принц Филипп был за рулем с непристегнутым ремнем безопасности.

"Принц Филипп принял решение добровольно отдать свое водительское удостоверение", - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Полиция Норфолка подтвердила, что принц Филипп отдал свое водительское удостоверение полицейским, которые вернули права в Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств.

Также сообщалось, что принц Филипп смог покинуть место аварии самостоятельно, так как травмы оказались незначительными, однако очевидец утверждает, что это не так.

Несмотря на то, что Букингемский дворец заявил, что Принц при столкновении не пострадал, адвокат Рой Ворн, который проезжал мимо во время ДТП с участием принца, утверждает, что принца доставали через люк на крыше. У Филиппа ужасно болели ноги.