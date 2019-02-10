Чоловік королеви Великобританії відмовився від водійського посвідчення після ДТП

Фото: Принц Філіп (Tv.ua)

Цю інформацію підтвердила поліція Норфолку

Чоловік королеви Великобританії Принц Філіп, герцог Единбурзький добровільно відмовився від водійських прав після того, як він керував машиною з непристебнутим паском безпеки і в результаті потрапив у ДТП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання Ladbible.

17 січня автомобіль Принца зіштовхнувся з іншим автомобілем і завалився на бік. Інцидент стався неподалік від королівського маєтку в селищі Сандрінгем у графстві Норфолк.

Ушкоджень 97-річний принц Філіп не отримав.

Через два дні після інциденту, поліція з’ясувала, що принц Філіп був за кермом з непристебнутим паском безпеки.

"Принц Філіп ухвалив рішення добровільно віддати своє водійське посвідчення", - йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Поліція Норфолку підтвердила, що принц Філіп віддав своє водійське посвідчення поліцейським, які повернули права в Агентство з ліцензування водіїв та транспортних засобів.

Також повідомлялося, що принц Філіп зміг покинути місце аварії самостійно, так як травми виявилися незначними, однак очевидець стверджує, що це не так.

Незважаючи на те, що Букінгемський палац заявив, що Принц при зіткненні не постраждав, адвокат Рой Ворн, який проїжджав повз під час ДТП за участю принца, стверджує, що принца діставали через люк на даху. У Філіпа страшенно боліли ноги.