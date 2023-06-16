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Мультичемпион Олимпиад решил покинуть мужской бренд из-за работы компании в РФ

Фото: Йоханнес Клебо – настоящая звезда в Норвегии (facebook.com/officialjhk)
Автор: Антон Федорцив

Ничего общего со страной-агрессором старается не иметь легендарный норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Он готов расторгнуть контракт с производителем аксессуаров для бритья Gillette.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VG.

Пятикратный триумфатор Олимпийских игр рассмотрит вариант с прекращением сотрудничества с брендом американской компании Procter & Gamble. Отец культового спортсмена заявил об изучении ситуации с работой компании в России.

"В дополнение к соглашению с национальной командой по спринту Gillette хотели иметь отдельное соглашение с Йоханнесом. Нам известно о проблемах вокруг Procter & Gamble и мы уже начали диалог с ними", – заверил Клебо-старший.

Перед чемпионатом мира в Норвегии местная лыжная ассоциация заключила соглашение с Gillette, а мультичемпион Олимпиад стал послом бренда. Впрочем, Клебо готов расторгнуть контракт с компанией. Главная причина – работа фабрики Gillette в Санкт-Петербурге, несмотря на санкции и войну против Украины.

Кто такой Йоханнес Клебо

Уроженец Осло, многократный чемпион и призер Олимпийских игр, Кубка мира и многодневки Тур де Ски.

На уровне Кубка мира дебютировал в 2016 году. С тех пор одержал 68 побед на этапах и стал рекордсменом среди мужчин за всю историю лыжного спорта. На Олимпиаде-2018 завоевал "золото" в классическом личном спринте, эстафете и командном спринте, а на Играх-2022 одержал победу в личном спринте и классическом командном спринте.

Поселился в Трондхейме, ведет YouTube-канал о повседневной жизни спортсмена. Весной 2019-го получил 16 суток ареста без лишения свободы и штраф в 10 тысяч крон за ДТП – въехал в другой автомобиль на переходе.

К слову, накануне министр спорта Гутцайт озвучил количество спортсменов, уехавших из Украины из-за войны.

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Олимпиада