У Мукачеві біля житлового будинку сталася стрілянина з автомата

У Мукачеві Закарпатської області відбулася стрілянина біля багатоквартирного житлового будинку. Невідомі відкрили вогонь з автоматів.

Про це РБК-Україна повідомили в поліції Закарпатської області.

Зазначається, що інцидент стався близько 21:00 22 червня на вулиці Верді. За даними свідків, невідомі з автомобіля здійснили постріли з автоматичної зброї.

У поліції повідомили, що за даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею про хуліганство.

"У нас відкрито провадження. Кваліфікується як хуліганство. Оперативники вживають заходів, щоб встановити особу стрілка. Постраждалих немає від цієї події. Попередньо постріл був здійснений у повітря", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на початку лютого в Мукачеві сталася стрілянина з участю соратника колишнього нардепа Михайла Ланьо, в якій були поранені дві людини.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі днями поліцейський відкрив стрілянину для розгону масової бійки в одному з житлових масивів міста.

Крім цього на початку червня у Чернівецькій області чоловік відкрив вогонь по поліцейським під час втечі, поранення отримали двоє правоохоронців.