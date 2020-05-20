У Мукачеві розслідують спалах COVID-19 у психоневрологічному інтернаті

Фото: правоохоронці в масках (РБК-Україна)

В психоневрологічному інтернаті діагностовано COVID-19 у 25 осіб

У Мукачеві в психоневрологічному інтернаті було виявлено спалах коронавірусу. У зв'язку з подією правоохоронці будуть встановлювати обставини спалаху в установі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Місцева прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом спалаху вірусу в інтернаті

Так, станом на ранок 20 травня в психоневрологічному інтернаті лабораторно підтверджено зараження коронавірусом у 25 осіб.

"Попередня правова кваліфікація в даному виробництві по 1 ч. ст.325 КК України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь", - йдеться в повідомленні.

Також в рамках слідства правоохоронці, з залученням відповідних фахівців, перевірять стан дотримання санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб у зазначеному закладі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві виявили три вогнища поширення коронавірусу - у двох гуртожитках та Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Крім того, раніше спалах коронавіруса виявили у Дарницькому жіночому будинку-інтернаті. Інфекцію діагностували у 53 вихованок інтернату і 28 осіб персоналу.

Автор: Валерія Мрачковська