У Мукачеві сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий
У Закарпатській області сталася стрілянина у місті Мукачево. Поранення отримала одна людина.
Інцидент трапився на вулиці Стефаника близько 19 години. Патрульним надійшов виклик про стрілянину.
За попередньою інформацією, до стрілянини призвів конфлікт між двома чоловіками. Словесна перепалка переросла спершу в бійку, а потім один із них дістав з кишені пневматичну зброю, і вистрілив у іншого, влучивши у груди.
Потерпілий залишився живим. Чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали правоохоронці.
Нагадаємо, у Києві увечері 1 лютого сталася стрілянина. Невідомі обстріляли автомобіль на Оболоні і зникли, до їхнього затримання підключили спецназ.
РБК-Україна писало, що у Львівській області в одному із сіл мешканець відкрив стрілянину з мисливської рушниці по двох учасникам бійки.