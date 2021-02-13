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У Мукачеві сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 23:07
У Мукачеві сталася стрілянина посеред вулиці, є постраждалий Фото: стрілянина (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Закарпатській області сталася стрілянина у місті Мукачево. Поранення отримала одна людина.

Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції.

Інцидент трапився на вулиці Стефаника близько 19 години. Патрульним надійшов виклик про стрілянину.

За попередньою інформацією, до стрілянини призвів конфлікт між двома чоловіками. Словесна перепалка переросла спершу в бійку, а потім один із них дістав з кишені пневматичну зброю, і вистрілив у іншого, влучивши у груди.

Потерпілий залишився живим. Чоловіка, який влаштував стрілянину, затримали правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві увечері 1 лютого сталася стрілянина. Невідомі обстріляли автомобіль на Оболоні і зникли, до їхнього затримання підключили спецназ.

РБК-Україна писало, що у Львівській області в одному із сіл мешканець відкрив стрілянину з мисливської рушниці по двох учасникам бійки.

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