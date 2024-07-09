В Мукачево мужчина угрожал полицейским и военным ножом: реакция ТЦК

В Мукачево мужчина угрожал полицейским и военным ножом. Его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатский ОТЦК и СП.
"Сегодня во время мер оповещения на железнодорожном вокзале города Мукачево общая группа оповещения встретили мужчину, который при общении начал угрожать полицейским и военным ножом", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции задержали нападавшего.
В ТЦК напомнили, что во время действия военного положения передвигаться без учетных документов запрещено.
"Угрозы военным и полицейским, при исполнении служебных обязанностей, являются отягчающим обстоятельством, имеющим правовые последствия и предусматривающим уголовную ответственность", - добавили в военкомате.
Как сообщалось, в Хмельницкой области мужчина с ножом напал на работника ТЦК во время проверки документов. Его задержали, продолжаются следственные действия.
Кроме того, мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК в Киеве.
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