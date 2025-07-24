В Мукачево группа подростков изнасиловала и ограбила женщину: детали от полиции

В Мукачево правоохранители задержали группу несовершеннолетних, которых подозревают в изнасиловании и ограблении женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатья.

По данным правоохранителей, 23 июля в полицию обратилась 46-летняя жительница Мукачево. Женщина заявила, что на нее напали несколько подростков - силой отобрали золотые украшения и деньги, после чего изнасиловали ее и скрылись.

В полиции сразу начали расследование и установили лиц, причастных к преступлению - четверо парней в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет. По предварительным данным, подростки встретили женщину на улице, предложили провести ее, а затем завели в безлюдное место. Там они применили физическое насилие, завладели деньгами потерпевшей и ювелирными изделиями и изнасиловали ее.

Фигуранты дела были разысканы - троих из них задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 и ч. 4 ст. 186 УКУ. Речь идет об изнасиловании, совершенном группой лиц и грабеже, соединенном с насилием. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

"Относительно малолетнего участника преступления сейчас решается вопрос о применении в отношении него правовых механизмов, поскольку он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность", - сообщили в полиции.