RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мудрик получил жуткую травму: подозрение на сотрясение мозга, пропустит минимум неделю

Фото: Михаил Мудрик перед стартовым свистком (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Звезда сборной Украины Михаил Мудрик не смог доиграть поединок против "Брайтона" в чемпионате Англии из-за столкновения с соперником. Наставник лондонского "Челси" Маурисио Почеттино поделился подробностями о состоянии здоровья украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football.London.

23-летний вингер вышел в стартовом составе "синих". На 34-й минуте он принял участие в комбинации, завершившейся голом Палмера с передачи Кукурельи.

Несколько минут спустя Мудрик на чужой половине столкнулся с Тариком Лемпти. Повреждение оказалось опасным для здоровья украинца. Его заменили по протоколу о подозрении на сотрясение мозга.

"Нет, с ним не все хорошо, мы проверяем. У него немного кружилась голова, так что мы использовали замену из-за подозрения на сотрясение мозга. По правилам, футболист не сможет играть в течение 7 дней, поэтому он не будет доступен для следующего матча, но надеюсь, что там ничего страшного", – рассказал Почеттино.

Итак, сезон на клубном уровне для Мудрика завершен. Он провел 41 матч за "Челси" во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативных передачи. Статистика в рамках английской Премьер-лиги – 31 поединок, 5 голов, 2 ассиста.

 

 

К слову, ранее Мудрик оформил гол за "Челси" в противостоянии с "Ноттингемом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧелсиЧемпионат Англии