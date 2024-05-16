ua en ru
Чт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мудрик получил жуткую травму: подозрение на сотрясение мозга, пропустит минимум неделю

Брайтон, Четверг 16 мая 2024 10:55
UA EN RU
Мудрик получил жуткую травму: подозрение на сотрясение мозга, пропустит минимум неделю Фото: Михаил Мудрик перед стартовым свистком (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Звезда сборной Украины Михаил Мудрик не смог доиграть поединок против "Брайтона" в чемпионате Англии из-за столкновения с соперником. Наставник лондонского "Челси" Маурисио Почеттино поделился подробностями о состоянии здоровья украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football.London.

23-летний вингер вышел в стартовом составе "синих". На 34-й минуте он принял участие в комбинации, завершившейся голом Палмера с передачи Кукурельи.

Несколько минут спустя Мудрик на чужой половине столкнулся с Тариком Лемпти. Повреждение оказалось опасным для здоровья украинца. Его заменили по протоколу о подозрении на сотрясение мозга.

"Нет, с ним не все хорошо, мы проверяем. У него немного кружилась голова, так что мы использовали замену из-за подозрения на сотрясение мозга. По правилам, футболист не сможет играть в течение 7 дней, поэтому он не будет доступен для следующего матча, но надеюсь, что там ничего страшного", – рассказал Почеттино.

Итак, сезон на клубном уровне для Мудрика завершен. Он провел 41 матч за "Челси" во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативных передачи. Статистика в рамках английской Премьер-лиги – 31 поединок, 5 голов, 2 ассиста.

К слову, ранее Мудрик оформил гол за "Челси" в противостоянии с "Ноттингемом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Челси Чемпионат Англии
NEWS
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
Как не нарваться на штраф и не стать уклонистом: топ-5 правил мобилизации в Украине
DAILY
Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию