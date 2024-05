Мудрик получил жуткую травму: подозрение на сотрясение мозга, пропустит минимум неделю

23-летний вингер вышел в стартовом составе "синих". На 34-й минуте он принял участие в комбинации, завершившейся голом Палмера с передачи Кукурельи.

Несколько минут спустя Мудрик на чужой половине столкнулся с Тариком Лемпти. Повреждение оказалось опасным для здоровья украинца. Его заменили по протоколу о подозрении на сотрясение мозга.

"Нет, с ним не все хорошо, мы проверяем. У него немного кружилась голова, так что мы использовали замену из-за подозрения на сотрясение мозга. По правилам, футболист не сможет играть в течение 7 дней, поэтому он не будет доступен для следующего матча, но надеюсь, что там ничего страшного", – рассказал Почеттино.

Итак, сезон на клубном уровне для Мудрика завершен. Он провел 41 матч за "Челси" во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативных передачи. Статистика в рамках английской Премьер-лиги – 31 поединок, 5 голов, 2 ассиста.

If a Chelsea player did what Lamptey did to Mudryk, they would be suspended for half a season



pic.twitter.com/Y4yvkXfios