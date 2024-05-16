Мудрик получил жуткую травму: подозрение на сотрясение мозга, пропустит минимум неделю
Звезда сборной Украины Михаил Мудрик не смог доиграть поединок против "Брайтона" в чемпионате Англии из-за столкновения с соперником. Наставник лондонского "Челси" Маурисио Почеттино поделился подробностями о состоянии здоровья украинца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Football.London.
23-летний вингер вышел в стартовом составе "синих". На 34-й минуте он принял участие в комбинации, завершившейся голом Палмера с передачи Кукурельи.
Несколько минут спустя Мудрик на чужой половине столкнулся с Тариком Лемпти. Повреждение оказалось опасным для здоровья украинца. Его заменили по протоколу о подозрении на сотрясение мозга.
"Нет, с ним не все хорошо, мы проверяем. У него немного кружилась голова, так что мы использовали замену из-за подозрения на сотрясение мозга. По правилам, футболист не сможет играть в течение 7 дней, поэтому он не будет доступен для следующего матча, но надеюсь, что там ничего страшного", – рассказал Почеттино.
Итак, сезон на клубном уровне для Мудрика завершен. Он провел 41 матч за "Челси" во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативных передачи. Статистика в рамках английской Премьер-лиги – 31 поединок, 5 голов, 2 ассиста.
If a Chelsea player did what Lamptey did to Mudryk, they would be suspended for half a season— CFCDigest (@CFCDigest) May 15, 2024
pic.twitter.com/Y4yvkXfios
К слову, ранее Мудрик оформил гол за "Челси" в противостоянии с "Ноттингемом".
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