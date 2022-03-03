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MSCI та FTSE Russell виключили Росію зі своїх фондових індексів

Автор: Юлія Бойко

Світові індексні провайдери MSCI та FTSE Russell виключили російські цінні папери зі своїх фондових індексів. Це означає, що російський фондовий ринок визнається непридатним для інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили у FTSE Russell (дочірній компанії Лондонської фондової біржі), акції російських компаній, які котируються на Московській біржі за нульовою вартістю, видалять 7 березня.

Своєю чергою, рішення MSCI набуде чинності 9 березня. Компанія також заявила, що рекласифікує індекси MSCI Russia з категорії ринків, що розвиваються, в статус самостійних ринків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Сбербанк" йде з європейського ринку через відплив грошових коштів.

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Війна Росії проти України