Сын заместителя главы ЦРУ Майкл Глосс погиб на войне в Украине. Он воевал в составе российской армии и подписал контракт с Минобороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Важные истории".

По данным издания, 21-летний Майкл Глосс является сыном заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины Глосс и ветерана войны в Ираке Ларри Глосса. Ларри Глосс занимается созданием программного обеспечения для армии США и стран НАТО.

СМИ пишут, что Майкл был пацифистом, протестовал против запрета абортов и защищал климат.

Известно, что в 2023 году Майкл покинул учебу, родной дом и отправился в кругосветное путешествие. В своих соцсетях он публиковал фото с хэштегом #endukrainewar, а также фотографии, на которых помогает разбирать завалы после землетрясений в Турции.

По словам друга Глосса, впоследствии Майкл начал называть себя Хамзой и стал сторонником Палестины. Он увлекся конспирологическими видео и начал говорить об идеях "многополярного мира".

Во время своих путешествий он оформил российскую визу в Стамбуле и отправился путешествовать по России. В Москве он "обзавелся" флагом СССР, зарегистрировал профиль в соцсети "ВКонтакте", подписался на группы о Ленине, Сталине и начал публиковать видео с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Но у американца заканчивалась виза, и тогда он оказался в пункте вербовки на контрактную службу в Москве, а затем - на войне в Украине", - написало издание.

Глосс попал в состав 137-го полка ВДВ и весной 2024 года поехал воевать в Украину. Вероятно, сын замглавы американской разведки был ликвидирован в окопах Донбасса в апреле 2024 года.

Похороны состоялись 21 декабря 2024 года - через восемь месяцев после его гибели. Вероятно, его семья узнала о смерти за два месяца до похорон.