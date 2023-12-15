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Могут ввести карантин. В Черновицкой области фиксируют волну гриппа и COVID-19

Фото: в Черновицкой области фиксируют волну гриппа и COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Черновицкой области превышен эпидемический уровень заболеваемости гриппом, простудой и коронавирусом. В связи с этим в регионе могут ввести карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что за предыдущую неделю в Черновицкой области зарегистрировано 5 586 тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это превышение эпидемического порога.

В Житомирской области эпидемический порог соответствует среднему уровню - 8 738 заболевших. В других регионах Украины ситуация стабильная, то есть сохраняется неэпидемический уровень.

В областях, где есть превышение эпидемического порога, могут применяться локальные карантины.

"Если в области превышается эпидемический порог, по решению местных властей могут быть применены усиленные противоэпидемические меры. После того, как коронавирус убрали из групп особо опасных инфекционных заболеваний, и общенациональный карантин в Украине отменили, норма в виде локального карантина остается действенной", - объяснил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Минздрав отмечает, что с начала эпидсезона в октябре более 1,5 млн украинцев переболели ОРВИ, гриппом и COVID-19. За неделю с 4 по 10 декабря зарегистрировано 155 539 случаев заболевания, из них 84 823 - дети.

Также в четырех областях зафиксированы вирусы гриппа. В Волынской и Кировоградской - грипп типа А, в Ивано-Франковской и Ровенской областях - грипп типа В.

Коронавирус в Украине

Следует отметить, что ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине также сняли ограничения и отменили карантин.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью РБК-Украина сообщил, что в Украине зафиксировано 13 штаммов коронавируса. Заболеваемость в больших городах самая высокая.

Также Кузин в ноябре сообщил, что в трех областях Украины превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и коронавирусом. Речь шла о Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях.

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