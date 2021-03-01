Як можна записатись на COVID-вакцинацію: Федоров назвав три способи

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні можна записатися на вакцинацію від коронавірусу трьома способами. Зокрема, через додаток "Дія", портал "Дія", а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

"Це високоякісний онлайн-продукт, де кожен українець може записатися у список очікування. Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту", - сказав Федоров.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вимагає не зупиняти вакцинацію в Україні на вихідні та свята. Вакцинація від COVID має проходити планово.

Також раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року всі охочі українці зможуть пройти вакцинацію від коронавірусу.

Крім того, РБК-Україна писало, що масова вакцинація в країні розпочалася 24 лютого. В Україну поки що надійшли 500 тисяч доз вакцини Covishield Oxford-AstraZeneca, чергова партія очікується на початку березня.