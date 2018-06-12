Що можна приготувати з вишні: кращі рецепти

Приготувати з вишні можна не тільки десерти - цю ягоду таже додають у перші страви, салати, напої

Незвичайні ідеї ягідних страв, і що можна приготувати з вишні - в добірці рецептів літнього меню від Styler. Оригінальна закуска і гаспачо, вишневий мармелад і ароматний пиріг на десерт, а також м'ятно-вишневий літній напій стануть хітами на святковому столі і під час сімейних посиденьок.

Рецепти з вишні: салат з куркою і ягодами

Цей пряний і пікантний салат родом з Великобританії. Його придумали більш сорока років тому до дня народження королеви. Для його приготування знадобляться такі інгредієнти:

Філе куряче - 300 г

Вишня без кісточки - 150 г

Листя салату - 1 невеликий пучок

Зелена цибуля - 4 пера

Приправа каррі - 1 ч.л.

Лимонний сік - 1 ст.л.

Сметана - 4 ст.л.

Мед - 2 ч.л.

Сіль - 1 щіпка

Масло рослинне для смаження

Філе промити, на сковороду налити невелику кількість масла, прогріти і викласти курку. Тушкувати філе протягом 15 хвилин під кришкою. Поки м'ясо готується, зробити заправку: змішати в зазначених пропорціях сметану, мед, каррі, лимонний сік і посолити за смаком.

Фото: Вишня - незвичайне доповнення до м'ясного салату (pixabay.com/AsjaPevc)

Через 15 хвилин зняти кришку зі сковороди і обсмажити філе до рум'яної скоринки з кожної сторони протягом 2-3 хвилин, посолити і поперчити. Готове філе нарізати на поздовжні пластинки. Салат подавати порційно. Спочатку на тарілку викласти листя салату, зверху пластинки філе, між ними - вишні. У центрі тарілки зробити гірку з ягід. Салат посипати нарізаною зеленою цибулею. Соус перелити в соусник і приправляти їм блюдо за смаком.

Оригінальний рецепт гаспачо з вишні

Легкий середземноморський суп гаспачо можна приготувати з ягодами - це додасть страві незвичайний смак. Необхідні продукти:

Вишня - 200 г

Помідори - 200 г

Огірки - 35 г

Перець червоний болгарський - 20 г

Перець зелений болгарський - 20 г

Ріпчаста цибуля - 15 г

Базилік - 3 стебла

Рукола - кілька гілочок для подачі

Олія - ​​50 г

Винний оцет - 2 ст.л.

Лід - 100 г

Фото: Вишня урізноманітнює смак супу гаспачо (pixabay.com/tortic84)

Помідори обдати окропом і очистити від шкірки. Всі овочі нарізати дрібними кубиками, видалити кісточки з вишні і розділити на половинки, базилік подрібнити. Трохи овочів залишити для подачі, а решту інгредієнтів змішати і перебити блендером. Додати масло, оцет і мед і збити ще раз. Розлити гаспачо по тарілках, у центр викласти овочі, прикрасити гілочками рукколи, подавати з білим підсушеним хлібом.

Рецепт вишневого мармеладу

Мармелад з вишні готується без желатину, барвників і харчових добавок. Цей смачний десерт підійде тим, хто поститься а також тим, хто хоче харчуватися правильно і здорово, не відмовляючи собі в ласощах. Інгредієнти для приготування:

Вишня без кісточок - 350 г

Агар-агар - 5 г

Цукор - 80 г

Ванільний цукор - 20 г

Вода 50 мл

Фото: Вишневий мармелад (pixabay.com/dietmaha)

Залити агар-агар теплою водою (50 мл) і залишити на півгодини. Вишню помити і подрібнити у блендері. Щоб позбутися від шматочків, протерти пюре через сито, після чого помістити його в каструлю, додати цукор і ванільний цукор.

Поставити на вогонь і довести до кипіння. У киплячу суміш додати набряклий агар-агар, постійно помішуючи, варити 10 хвилин. Трохи охолодити пюре, розлити в форми і залишити при кімнатній температурі на 2 години. Застиглий вишневий мармелад вийняти з форми. Десерт можна присипати кокосовою стружкою, цукром або цукровою пудрою.

Вишневий пиріг на пісочному тісті: швидкий рецепт

Ароматний пиріг виходить розсипчастим і тане в роті. Для приготування знадобляться такі продукти:

Вишня - 400 г

Вершкове масло - 120 г

Борошно - 220 г

Цукор - 100 г

Оцет - 1 ч.л.

Сода - 0,5 ч.л.

Фото: Пиріг з вишнею (pixabay.com/Sunnyfer)

Холодне масло нарізати шматочками, додати цукор, борошно, соду, гашену оцтом. Вимісити тісто руками або за допомогою кухонного комбайна до консистенції дрібної крихти. Роз'ємну форму застелити пергаментом, на дно всипати половину крихти, розрівняти і трохи утрамбувати. Зверху на тісто викласти попередньо промиту і висушену вишню, а зверху висипати частину крихти, що залишилася. Випікати вишневий пиріг в попередньо прогрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин до утворення золотистої скоринки.

Рецепт вишневого напою з м'ятою

Ягідний напій з м'ятним льодом відмінно підійде для спекотних літніх вечорів. Складові:

сік одного лимона

вишня без кісточки - 500 г

цукор - 150 г

мінеральна вода - 150 мл

м'ятний лікер - 300 мл

гілочки м'яти для подачі

Фото: Вишнево-м'ятний напій (pixabay.com/ru/StockSnap)

Додати м'ятний лікер у мінеральну воду і відправити в морозилку для застигання на 2 години. Через цей час перемішати заготовку виделкою і залишити ще на 1 годину.

Вишню вимити, розділити на половинки. Вичавити сік лимона, додати ягоди, цукор, перемішати і поставити в холодильник на 30 хвилин.

Коли м'ятний лід буде готовий, вилити ягідно-лимонну суміш в келихи, додати кілька ложок льоду і прикрасити гілочками м'яти.

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