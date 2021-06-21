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Чи можна отримати другу дозу вакцини раніше терміну: відповідь МОЗ

Автор: Артур Родивилов

У разі неможливості зробити щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу в рекомендовані терміни її можна зробити пізніше. Для деяких вакцин - раніше.

МОЗ відповів у Facebook на найчастіші запитання про вакцинацію.

У відомстві нагадали, що щеплення 2-ю дозою вакцини бажано робити в строк:

  • Comirnaty / Pfizer-BioNTech - 21-28 днів;
  • CoronaVac / Sinovac Biotech - 28 днів;
  • Oxford / AstraZeneca - 12 тижнів.

При цьому в разі непереборних обставин введення другої дози можна зробити на 7 днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac і AstraZeneca (Covishield/SKBio).

Для вакцини Comirnaty / Pfizer-BioNTech відразу вказано "вікно", в рамках якого можна зробити щеплення - в період між двадцять першим і двадцять восьмим днями після введення першої дози.

Друга доза вакцини проти COVID-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку.

Відзначається, що на цей час не визначено кінцевий пізній термін введення другої дози вакцини проти COVID-19. Тому, якщо вакцинуватися другою дозою вчасно не вдалося, це слід зробити при першій можливості.

При цьому в МОЗ рекомендують робити щеплення раніше або пізніше тільки в разі крайньої потреби.

Нагадаємо, МОЗ закликав українців повідомляти про вакцинацію від коронавірусу в соцмережах. Таким чином міністерство хоче мотивувати громадян вакцинуватися від COVID-19.

Додамо, 18 червня в Україні зафіксували рекордну кількість щеплень від коронавірусу за добу.

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