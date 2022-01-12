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Чи можна отримати бустерну дозу після зараження COVID: відповідь експерта

Автор: Анастасія Рокитна, Уляна Безпалько

Ревакцинацію можна пройти і після двох щеплень, якщо є позитивний тест на "ковід". Але поки в Україні не приймалося окреме рішення з цього питання.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій, йдеться в матеріалі "Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID".

За його словами, є відповідні рекомендації в інших країнах. Наприклад, Агентство охорони Здоров'я Великобританії дозволяє ревакцинацію принаймні через 28 днів з моменту зараження, якщо вже прийшов час для введення третьої ін'єкції.

"Тому в Україні можна отримати бустерну дозу не раніше ніж через 28 днів від початку симптомів хвороби, за умови, що пройшло шість місяців після другого щеплення", - пояснив Лапій.

Нагадаємо, стало відомо, чи можна подорожувати з курсом CoronaVac і бустером Pfizer.

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Вакцинація