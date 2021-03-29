Чи можна перетнути кордон з довідкою про COVID-вакцинацію: відповідь прикордонників

Для в'їзду на територію України іноземцям необхідно наявність від'ємного ПЛР-тесту на коронавірус і страховий поліс. Інші документи, зокрема, паспорт вакцинації, прийматися не будуть.

Він зазначив, що на даний момент законодавчо не регламентовано в'їзд на територію України за сертифікатами вакцинації від COVID-19, тому такий документ приймати не будуть

"При наявності таких документів ми на них реагуємо. Ми реагуємо тільки тоді, коли в іноземця є ПЛР-тест - тоді буде здійснено пропуск", - зазначив Лисюк.