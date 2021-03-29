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Чи можна перетнути кордон з довідкою про COVID-вакцинацію: відповідь прикордонників

Автор: РБК-Україна

Для в'їзду на територію України іноземцям необхідно наявність від'ємного ПЛР-тесту на коронавірус і страховий поліс. Інші документи, зокрема, паспорт вакцинації, прийматися не будуть.

Про це заявив начальник управління прикордонного контролю Юрій Лисюк в Facebook.

Він зазначив, що на даний момент законодавчо не регламентовано в'їзд на територію України за сертифікатами вакцинації від COVID-19, тому такий документ приймати не будуть

"При наявності таких документів ми на них реагуємо. Ми реагуємо тільки тоді, коли в іноземця є ПЛР-тест - тоді буде здійснено пропуск", - зазначив Лисюк.

Нагадаємо, раніше Кабмін посилив правила в'їзду на територію України. Тепер необхідно надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 48 годин до в'їзду в країну.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна зробить умовою в'їзду в країну негативний ПЛР-тест.

Крім того, при в'їзді в Україну проходження самоізоляції, яку можна достроково завершити здавши негативний ПЛР-тест на COVID, було обов'язковим для країн "червоної" зони.

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