Можно испачкаться кровью. У Зеленского призвали отказаться от встреч с РФ

Присутствие России на международных встречах, в частности на саммите стран "Большой двадцатки" – это прямая поддержка терроризма.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Пора называть вещи своими именами… Присутствие России на международных встречах – прямая поддержка терроризма. Если кому-то приятно сидеть с исполнителем геноцида за одним столом, хотя бы не забудьте убрать белую скатерть: она может испачкаться кровью с манжет мясника", - заявил Подоляк.

17-й саммит лидеров стран "Группы двадцати" состоится 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии, который в этом году является организатором форума.

Встреча подведет итоги работы министерских групп стран-участниц, которая продолжалась в течение всего года. Среди главных тем саммита G20 объявлены: пересмотр глобальной системы здравоохранения на фоне пандемии, переход к устойчивой энергетике, цифровая трансформация.