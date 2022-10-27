Возможны теракты. Что говорят в Генштабе о "непростых решениях" РФ и вбросах о "грязной бомбе"

Учитывая отсутствие гуманности у россиян, не исключено, что Кремль может предпринять очередные преступления против Украины и человечности в целом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.
"Не исключено, что враг сделал определенные выводы из своей неудачной перегруппировки войск в прошлом месяце на Харьковском направлении. Учитывая отсутствие у так называемой "второй армии мира" какой-либо гуманности, соблюдения международных конвенций, а также патологическую ложь всех кремлевских политиков и пропагандистов, противник может принять "непростые решения", - отметил Громов.
По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, кроме массовой эвакуации, россияне могут прибегнуть к:
"Учитывая информационные вбросы со стороны РФ относительно "грязной бомбы", не исключается также, что оккупанты могут организовать подрыв на Запорожской АЭС с целью ее окончательного выведения из строя и провоцирования локальной техногенной катастрофы, с обвинением в этом Украины", - добавляет Громов.
Как отметил Громов, российские прогнозы по поводу последствий техногенной катастрофы на ЗАЭС были сразу предусмотрены с учетом направления ветра в западном направлении. Это, со своей стороны, указывает на подготовку оккупантами очередного преступления против человечности.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 23 октября Россия начала свои вбросы касаемо "грязной бомбы". Тогда же министр обороны Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и начал скулить о том, что Украина якобы собирается использовать это оружие.
В конце концов, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украине удалось"на взлете" сорвать спецоперацию РФ с вбросом касаемо разработки "бомбы", поскольку другие страны не верят заявлениям Кремля.
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