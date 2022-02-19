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Мозковий імплант Маска зможе стимулювати сексуальне задоволення, - вчені

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Субота 19 лютого 2022 16:00
Мозковий імплант Маска зможе стимулювати сексуальне задоволення, - вчені Фото: підприємець Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Ілона Маска Neuralink планує використовувати чіпи для того, щоб повертати до повноцінного життя людей, які страждають важкими хворобами, наприклад, паралічем. Втім, деякі вчені вважають, що можливості технології можуть бути куди більш об'ємними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Star.

Як зазначає нейробіолог Ендрю Хайрс, застосування чіпа може являти собою покращене управління роботизованою рукою людиною, яка паралізована.

Втім, вчені також вважають, що технологію можна буде використовувати й для прямої стимуляції центрів задоволення мозку, дозволяючи людям обходиться без наркотичних речовин або ж алкоголю.

У 2001 році доктор Стюарт Мелой розробив унікальну систему знеболювання. Під час експерименту вчений випадково довів жінку до оргазму, підключаючи електроди пристрою до потрібного місця на її хребті.

За словами Мелоя, він міг би запропонувати масову експлуатацію свого винаходу, втім, йому свого часу знадобилося б більше ніж шість мільйонів доларів для продовження випробувань.

Як зазначає підприємець і розробник розумного вібратора Lioness Ліз Клінгер, в нинішній час досі складно отримати підтримку для пристрою, який призначений для сексуального задоволення жінок.

"В охороні здоров'я все ще багато стигми, упереджень і браку ресурсів для жіночої сексуальності. Навіть якщо пристрій пройшов клінічні випробування і отримав схвалення FDA, поточна ситуація означає, що у нього, ймовірно, не буде чіткого шляху до страхового відшкодування", - зазначає Клінгер.

Тим часом експерт з секс-технологій Бен Барнс впевнений, що мозковий чіп можна було б використовувати для посилення збудження і сексуальної реакції.

"Якщо реакція на задоволення іншої людини може бути записана чіпом, то той же самий досвід задоволення потенційно може бути перепрограмований на його партнера, дозволяючи йому дізнатися, яке саме сексуальне задоволення його партнера", - додав Барнс.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Neuralink подали в суд зоозахисники. Нібито компанія піддавала тварин стражданням під час експериментів.

Тим часом Neuralink почала пошуки працівника на посаду директора з клінічних випробувань, щоб почати імплантувати чіпи в людські мізки.

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Илон Маск
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