В Минздраве рассказали, какая ситуация с заболеваемостью гриппом и Covid сейчас в Украине

По данным Минздрава, на прошлой неделе в Украине заболели 273 220 человек, из них 144 335 - дети. В медучреждения с осложнениями острых респираторно-вирусных инфекций попало 9 048 пациентов.

По сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость на 13% ниже. Вирусы гриппа циркулируют в 22 областях. А с января было зарегистрировано 33 летальных случая в результате осложнений заболевания, из которых четыре - среди детей.

Также известно, что с начала эпидемического сезона ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболели 2 991 977 человек. У большинства обнаружили респираторно-вирусные инфекции, только у 18 829 пациентов - подтверждено COVID-19.

Превышение эпидпорога высокого уровня зафиксировано в 5 областях: Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой. Еще в 12 - наблюдается средний уровень: в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Черниговской.

"Напоминаем, при первых признаках заболевания необходимо обратиться к семейному врачу, не прибегать к самолечению, а во время болезни позаботиться о безопасности родных и коллег", - отметили в министерстве.