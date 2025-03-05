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В Минздраве рассказали, какая ситуация с заболеваемостью гриппом и Covid сейчас в Украине

Среда 05 марта 2025 12:15
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В Минздраве рассказали, какая ситуация с заболеваемостью гриппом и Covid сейчас в Украине Иллюстративное фото: в Минздраве рассказали, какая ситуация с заболеваемостью гриппом и Covid сейчас в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и Covid -19 на уровне страны был зафиксирован в феврале. А уже в марте наблюдается постепенное уменьшение регистрации новых случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, на прошлой неделе в Украине заболели 273 220 человек, из них 144 335 - дети. В медучреждения с осложнениями острых респираторно-вирусных инфекций попало 9 048 пациентов.

По сравнению с прошлым эпидсезоном заболеваемость на 13% ниже. Вирусы гриппа циркулируют в 22 областях. А с января было зарегистрировано 33 летальных случая в результате осложнений заболевания, из которых четыре - среди детей.

Также известно, что с начала эпидемического сезона ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболели 2 991 977 человек. У большинства обнаружили респираторно-вирусные инфекции, только у 18 829 пациентов - подтверждено COVID-19.

Превышение эпидпорога высокого уровня зафиксировано в 5 областях: Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой. Еще в 12 - наблюдается средний уровень: в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской и Черниговской.

"Напоминаем, при первых признаках заболевания необходимо обратиться к семейному врачу, не прибегать к самолечению, а во время болезни позаботиться о безопасности родных и коллег", - отметили в министерстве.

Сезонные болезни в Украине

Ранее РБК-Украина писало, что в Черновицкой области зафиксирован рекордный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, эпидемический порог превышен в 2,5 раза.

Также мы писали, что в Киеве стремительно растет количество больных гриппом и ОРВИ. Было зарегистрировано почти 21 тысячу случаев, в том числе среди детей.

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