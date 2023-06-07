МОЗ предупредило об опасности ботулизма в затопленных районах Украины. Как избежать заражения

Из-за резкого оттока воды десятки тысяч рыб остались на обмелевших водоемах. В ближайшее время подобная ситуация может ожидать и другие пострадавшие регионы страны.

В Минздраве напомнили, что в таком случае мертвую или умирающую рыбу запрещено собирать для дальнейшего хранения, готовить или потреблять.

Заметим, что даже термическая обработка не сделает ее безопасной для употребления. Ее запрещается сушить, вялить, жарить или варить. Такая рыба может содержать возбудители инфекционных заболеваний, паразитов или опасные химические вещества.

Гражданам также рекомендуют избегать покупки рыбы в местах стихийной торговли.

Пока одну из самых больших угроз может представлять ботулизм - острое инфекционное заболевание. Оно возникает в результате употребления продуктов, отравленных токсинами, производимыми бактериями-возбудителями болезни. Этот токсин является одним из самых сильных от всех известных биологических ядов.

Симптомы ботулизма включают в себя:

выраженную усталость;

слабость;

головокружение;

тошноту;

головная боль.

Начало заболевания может сопровождаться снижением четкости зрения (невозможно читать мелкий текст), пеленой перед глазами, сухостью во рту и горле, а также затруднением во время глотания и речи.

Позже у человека появляется рвота, запор и вздутие живота. В конце болезнь может привести к параличу дыхательных мышц. Однако повышение температуры (лихорадка) и потеря сознания не характерны для ботулизма.

В случае подозрения заражения следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска в ночь на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего вода начала затапливать населенные пункты на правом и левом берегу Херсонской области. Также пострадали некоторые районы Запорожской и Николаевской областей.

По предварительной информации, существует угроза затопления 80 населенных пунктов на юге Украины. Сегодня утром глава Херсонской ОВ сообщил, что интенсивность подтоплений уменьшается, но вода поднимется еще на метр.

Все, что известно о последствиях подрыва Каховской ГЭС на утро 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

Также руководитель офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео, на котором зафиксирован массовый мор рыбы. Известно, что кадры сняты в селе Марьянское Днепропетровской области.