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МОЗ Австрії: COVID-вакцинація вже зберегла майже 2200 життів

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Австрія, Четвер 16 вересня 2021 07:00
МОЗ Австрії: COVID-вакцинація вже зберегла майже 2200 життів Фото: COVID-вакцинація вже зберегла майже 2200 життів, заявили в МОЗ Австрії (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

COVID-вакцинація вже зберегла майже 2200 життів. Це повідомили в міністерстві охорони здоров'я Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

"Модельний розрахунок показав, що без вакцинації пандемія коронавірусу призвела б до 2177 додаткових смертей", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в цілому в Австрії з початку пандемії померли 10 837 осіб.

Проведене австрійським МОЗ моделювання також показало, що щеплення від COVID-19 дозволили зменшити кількість госпіталізацій в цілому майже на 5 800 випадків - у тому числі 2 278 в реанімаційні відділення.

В Австрії повне щеплення від коронавірусу вже зробили понад 5,4 млн осіб, що становить майже 60% всього населення. Першу дозу COVID-вакцини отримали понад 5,6 млн жителів країни.

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