МОЗ Австрії: COVID-вакцинація вже зберегла майже 2200 життів
Фото: COVID-вакцинація вже зберегла майже 2200 життів, заявили в МОЗ Австрії (GettyImages)
COVID-вакцинація вже зберегла майже 2200 життів. Це повідомили в міністерстві охорони здоров'я Австрії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.
"Модельний розрахунок показав, що без вакцинації пандемія коронавірусу призвела б до 2177 додаткових смертей", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що в цілому в Австрії з початку пандемії померли 10 837 осіб.
Проведене австрійським МОЗ моделювання також показало, що щеплення від COVID-19 дозволили зменшити кількість госпіталізацій в цілому майже на 5 800 випадків - у тому числі 2 278 в реанімаційні відділення.
В Австрії повне щеплення від коронавірусу вже зробили понад 5,4 млн осіб, що становить майже 60% всього населення. Першу дозу COVID-вакцини отримали понад 5,6 млн жителів країни.