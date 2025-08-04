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"Молчаливый убийца": украинцам напомнили, кто ежегодно должен тестироваться на гепатиты В и С

Фото: Проведение лабораторного анализа на гепатит (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Вирусные гепатиты В и С - опасные инфекционные заболевания, которые могут длительное время протекать без симптомов и вызывать серьезные осложнения для здоровья. Своевременное тестирование является ключом к успешному лечению и сохранению качества жизни.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

Кто должен проходить тестирование ежегодно

Хотя провериться на гепатиты В и С стоит каждому хотя бы раз в жизни, ежегодное тестирование рекомендуется людям из групп риска:

  • тем, кто имел тату, пирсинг или косметические процедуры с нарушением кожи;
  • людям с несколькими половыми партнерами или тем, кто предоставляет услуги коммерческого секса;
  • тем, кто употребляет наркотики инъекционно или интраназально;
  • донорам и реципиентам крови, органов или тканей;
  • медработникам;
  • лицам, живущим с ВИЧ;
  • пациентам на диализе.

Как пройти тестирование

Проверка на гепатиты является бесплатной в Украине. Для этого нужно обратиться к семейному врачу. Доступны два типа теста:

  • быстрый тест (результат за 10-15 минут);
  • лабораторный анализ крови.

В случае положительного результата нужно пройти дополнительную диагностику. Лечение гепатита С длится 3-6 месяцев и является эффективным в 90-95% случаев. В случае гепатита В лечение обычно длительное или пожизненное, но позволяет избежать поражения печени.

Как действовать в случае отрицательного результата

Если результат оказался отрицательным, нужно:

  • сделать прививку от гепатита В (если еще не вакцинированы);
  • соблюдать гигиену во время медицинских и косметических процедур;
  • пользоваться презервативами во время половых контактов;
  • использовать только индивидуальные средства (щетки, бритвы и т.д.).

В некоторых регионах Украины действуют мобильные амбулатории, которые проводят бесплатное тестирование, в частности для уязвимых групп. График их работы можно найти на сайтах областных центров контроля и профилактики болезней.

Ранее РБК-Украина писало о вирусном гепатите А - инфекционном заболевании, которое передается через грязные руки, воду или пищу и может вызвать серьезные поражения печени. Его симптомы включают повышенную температуру, тошноту, понос, желтуху и общее недомогание. Инкубационный период составляет до 30 дней.

Также мы рассказывали, как уберечься от этого заболевания.

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