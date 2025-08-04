"Молчаливый убийца": украинцам напомнили, кто ежегодно должен тестироваться на гепатиты В и С

Вирусные гепатиты В и С - опасные инфекционные заболевания, которые могут длительное время протекать без симптомов и вызывать серьезные осложнения для здоровья. Своевременное тестирование является ключом к успешному лечению и сохранению качества жизни.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).
Хотя провериться на гепатиты В и С стоит каждому хотя бы раз в жизни, ежегодное тестирование рекомендуется людям из групп риска:
Проверка на гепатиты является бесплатной в Украине. Для этого нужно обратиться к семейному врачу. Доступны два типа теста:
В случае положительного результата нужно пройти дополнительную диагностику. Лечение гепатита С длится 3-6 месяцев и является эффективным в 90-95% случаев. В случае гепатита В лечение обычно длительное или пожизненное, но позволяет избежать поражения печени.
Если результат оказался отрицательным, нужно:
В некоторых регионах Украины действуют мобильные амбулатории, которые проводят бесплатное тестирование, в частности для уязвимых групп. График их работы можно найти на сайтах областных центров контроля и профилактики болезней.
Ранее РБК-Украина писало о вирусном гепатите А - инфекционном заболевании, которое передается через грязные руки, воду или пищу и может вызвать серьезные поражения печени. Его симптомы включают повышенную температуру, тошноту, понос, желтуху и общее недомогание. Инкубационный период составляет до 30 дней.
Также мы рассказывали, как уберечься от этого заболевания.
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